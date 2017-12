PALERMO - Pulizia straordinaria alle Mura delle Cattive da parte della Rap: questa la risposta della società per l'igiene ambientale alla segnalazione di un lettore. Oltre allo spazzamento, è stata effettuato anche lo svuotamento dei cestini e il diserbo con l'impiego di tre operai. La Rap rende, inoltre, in risposta alle segnalazioni di alcuni nostri lettori, rende noto di essere intervenuta su viale Michelangelo, via Marchese di Villabianca e via Libertà tra via Notarbartolo e piazza Croci. Sotto le immagini del sito ripulito.