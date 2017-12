Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di un parco a Chicago. Lo riferiscono fonti di polizia senza confermare però la notizia diffusa da un giornale locale secondo cui i feriti sono 12 tra cui un bambino di 3 anni. La sparatoria è avvenuta attorno alle 22 di ieri. Secondo quanto riportato dal Chicago Tribune, che sul suo sito pubblica le prime foto dei feriti soccorsi, 12 persone sono state colpite da colpi di armi da fuoco in un parco nella zona sud di Chicago. Quattro di loro, tra cui un bambino di tre anni, si trovano in condizioni gravi. Sul posto ci sono al momento una sessantina di poliziotti. Proprio ieri erano state pubblicate le statistiche dell'Fbi secondo le quali Chicago e' diventata nel 2012 la citta' con piu' omicidi d'America, in cifra assoluta, battendo per la prima volta New York che ha tre volte abitanti di piu'. Nella città l'anno scorso ci sono stati 500 morti ammazzati, in aumento rispetto ai 431 del 2011.