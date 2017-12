dopo aver fatto volantinaggio, di essere stati insultati, presi a calci e pugni. Sono i ragazzi di "Avanguardia Studentesca", il movimento degli studenti identitari. In particolare, sarebbero stati tre i giovani finiti nel mirino di un gruppo di dieci persone. A fornire i dettagli della vicenda è il portavoce del movimento, Emanuele Vella, che frequenta il Liceo Garibaldi.quando è successo qualcosa che non ci aspettavamo. Poco prima - racconta - io e un gruppo di amici eravamo andati davanti al liceo scientifico Cannizzaro per distribuire alcuni volantini, ma una volta tornati a scuola siamo stati sorpresi alle spalle.io stavo andando a ritirare dei libri". E sarebbero stati momenti di pura violenza: "Erano almeno in dieci, sicuramente universitari che non accettano le nostre idee politiche. Abbiamo riconosciuto alcuni di loro, ma non siamo ancora sicuri a quale gruppo appartengano.Ma noi non siamo scappati. In due mi hanno sferrato alcuni pugni in faccia, poi sono caduto a terra e nonostante non riuscissi a muovermi hanno continuato ad inveire su di me.sto ancora aspettando di essere medicato all'ospedale di Villa Sofia. I miei amici hanno riportato ferite più lievi - sottolinea - ma ciò non rende meno grave l'aggressione che abbiamo subito. Noi ci facciamo intimidire - conclude il giovane - anzi, alla violenza rispondiamo con le nostre idee, la nostra politica e le nostre attività. Entro oggi denunceremo tutto alla polizia".