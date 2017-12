Di certo c'è che un romeno è stato ferito a colpi di pistola e un altro pestato a sangue. Chi e perché lo abbia fatto fino a notte fonda resta un mistero., periferia di Palermo. C'è un uomo a terra. Ferito alla gamba destra e al torace. Lo hanno raggiunto due o forse tre colpi di pistola. Nella vicina via della Giraffa c'è il cognato. Rumeno pure lui. Porta addosso in segni evidenti delle botte prese. Il primo finisce all'ospedale Civico. È in prognosi riservata ma dovrebbe cavarsela. Il secondo è ricoverato al Buccheri La Ferla e le sue condizioni di salute non preoccupano i sanitari. I rumeni non hanno documenti addosso. Impossibile, almeno per adesso, risalire alla loro identità.. Da chi? E perché tanta violenza. In zona c'è chi parla di una rissa che avrebbe coinvolto i due rumeni e un gruppo di palermitani. In ballo, però, c'è anche l'ipotesi che i due cognati siano stato colti sul fatto mentre tentativo di rubare in un'appartamento della zona. Ipotesi plausibile o solo voci della gente del quartiere che prova a rendere meno pesante la posizione di qualcuno?. Una vendetta per un torto subito. Oppure una spedizione punitiva. Qualcuno è uscito di casa armato e con l'intento di uccidere. Tante le ipotesi investigative in ballo. Tanti i dubbi e poche le certezze: sue uomini in ospedale; uno ferito a colpi di pistola e un altro pestato a sangue. Scene di violenze in una strada periferica della città.