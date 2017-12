Sullo sfondo, per carità. Ma nell'ultimo “pizzino” pubblicato su Facebook, ecco affiorare un nuovo tema: l'azione portata avanti dal governo regionale avrebbe toccato interessi radicati e le ataviche inclinazioni all'illecito. Oltre a una sorta di “comunanza di interessi” che coinvolgerebbe anche gli esponenti del “suo” partito. Ai quali Crocetta lancia, apparentemente, un ponte. Un tragitto per il dialogo: “C'è ancora un dirigente di buon senso?”, dice. Dopo, però, avere ammonito: “La mafia vuole farci saltare. Un rischio isolare il mio governo”.che si preannuncia davvero infuocata: “In molti pensano – scrive Crocetta - che il governo e il potere delle istituzioni coincidano.Dovrebbero coincidere! Quando in una società non esistano poteri paralleli che gestiscono, dall'interno e dall'esterno delle istituzioni, un potere reale, insidioso, spesso legato al malaffare e agli affari, da realizzare con metodi leciti e illeciti. In tali contesti il governo diventa apparenza, forma, gli amministratori diventano pupi, dietro i quali fare passare poi interessi reali, gli arricchimenti facili, lo spreco e l'accaparramento di risorse pubbliche”.: “Io non sarò il 'pupo' di nessuno. Già c'è da fare la rivoluzione. Una rivoluzione già iniziata, secondo il governatore, ma che inevitabilmente si scontra con resistenze interne ed esterne: “Il mancato versamento di 40 milioni di euro di Novamusa – dice ad esempio - alla Regione, passava attraverso decisioni formali o attraverso metodi di fatto golpisti degli intrecci degli interessi tra privati o altri? Il “metodo Giacchetto” della spartizione di risorse, - aggiunge - è passato attraverso atti formali o attraverso una lenta quanto corrosiva azione quotidiana di prebende, spartite tra coloro che contano. Il sistema della formazione, che si è vantato di una situazione apparentemente innovatrice - con i famosi costi standard - oppure è passato attraverso interessi di singoli politici, singoli imprenditori, ed altri? E potremmo continuare all'infinito, nel gioco ipocrita dei minuetti del Palazzo, dove non vengono mai chiari gli intenti, la visibilità, l'appartenenza, la corrente - che non è quella elettrica che è meno pericolosa - ma quella invece armata che sta all'interno di ogni partito, gli intrecci amichevoli, interessi comuni”.le correnti di partito sono più pericolose delle scosse elettriche. “Solo che io – prosegue Crocetta - mi sono candidato a presidente per fare la rivoluzione, mi rendo conto che il potere reale non sta nel governo ufficiale della cosa pubblica, ma in tanti altri poteri, compreso quello mafioso che non scherza affatto e che ci vuole fare saltare e, pertanto, non intendo assolutamente abdicare al mio ruolo, sono presidente e lo voglio fare con tutte le prerogative che la legge garantisce, le mediazioni infinite non mi interessano, voglio essere leale con gli alleati e fedele al mio partito”.“Ma il mio partito – ammonisce infatti Crocetta - non mi può lasciare solo, deve aprire un tavolo di confronto, e io sono qui, pronto a discutere, a chiarire, a guardare insieme i rischi dell'isolamento dell'azione di governo, che è difficile e rischiosa. C'è ancora qualche dirigente di buon senso nel Partito Democratico siciliano? Se ancora c'è, io sono qui”.: “La festa del Megafono – ha detto infatti Crocetta - non è in contrapposizione a nulla, su questo voglio rassicurare il segretario del Pd Giuseppe Lupo e pensare che lo sia è fuori dalla grazia di dio. L'iniziativa è stata programmata in tempi differenti rispetto all'Assemblea del Pd, che è il mio partito. C'erano impegni contrattuali ed economici con i fornitori – ha concluso - e non si poteva certo rinviare la manifestazione”.