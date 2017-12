bisogna farla, visto che l’impianto risale all’Unità d’Italia. Il problema è che il piano del Ministro, messo in campo con il D.Lgs. 155/2012, non può funzionare così com’è. Per fare una Riforma seria non serve chiudere Tribunali, non bastano le deroghe ed i provvedimenti improvvisati e francamente incomprensibili"., senza pensare all’organizzazione, ai dipendenti e ai servizi fondamentali della collettività, FP-CGIL – CISL-FP – UIL-PA Sicilia hanno tenuto delle assemblee per sensibilizzare il personale di tutte le Corti D’appello e oggi hanno manifestato davanti alle Corti di Appello di Catania e Messina scegliendo di stare vicino ai lavoratori, ai cittadini ed alle imprese. La mobilitazione di oggi è l’ennesimo grido di allarme che evidenzia i punti di criticità della Riforma: tagli lineari senza tenere conto dei criteri stabiliti dalla Legge delega, caos logistico ed amministrativo per mancanza di istruzioni, incertezza sulle sorti del personale, etc., tutto a discapito dei servizi erogati dai presidi di legalità. La proposta è quella di mettere mano ad una riorganizzazione vera, in grado di generare efficienza e conseguenti benefici per l’economia. I risparmi che derivano dalla chiusura di sedi spesso sono fittizi, sono un’operazione di puro e semplice ridimensionamento che allontana lo Stato dal nostro territorio, dai cittadini e dalle imprese. Una Riforma che si possa definire tale ha bisogno di una riorganizzazione complessiva del sistema giudiziario a partire dalla digitalizzazione, riordino delle funzioni e degli uffici, programmi per il controllo di gestione, centralità del servizio e degli organici valorizzando le professionalità interne. Una riorganizzazione che consenta di realizzare gli obiettivi prefissati deve essere necessariamente partecipata e condivisa, portata avanti attraverso corrette relazioni sindacali a tutti i livelli, a partire da quello locale. Per questo chiediamo un tavolo di confronto: per far conoscere la Piattaforma di CGIL, CISL e UIL sulla Riforma della Giustizia".