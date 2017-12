Cosi Mimmo Milazzo, segretario Cisl Palermo Trapani, e Francesco Amato, segretario Felsa Cisl Palermo Trapani, annunciano la nuova protesta dei collaboratori scolastici che si terrà a Palermo lunedì 23 settembre dalle ore 9 con un corteo che da piazza Croci raggiungerà in via Cavour la sede della Prefettura per chiedere un incontro al Prefetto.di questi lavoratori che, ribadiamo, deve essere inserito nel decreto nazionale sui precari della pubblica amministrazione ancora in discussione”. Intanto alcune scuole di Palermo hanno comunicato l'orario ridotto per via della mancanza di queste fondamentali figure, lavoratori delle cooperative Comitini, Pubblica Istruzione, 30 Aprile, Service, Istruzione Pubblica, convenzionate dal 2000 con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo. Lunedì inoltre davanti la Prefettura alcune associazioni di volontariato distribuiranno beni di prima necessità alle famiglie dei lavoratori che si trovano ormai in estreme difficoltà e disagio sociale ed economico, a causa della mancanza degli stipendi dal mese di marzo.