che consentirà agli abitanti di via Pietro Randazzo di usufruire di adeguato servizio di collettamento dei reflui nella fognatura dinamica comunale. In attesa che vengano programmati ed avviati gli interventi a carico del gestore del servizio idrico integrato (oggi Acque Potabili Siciliane S.p.A. in amministrazione controllata), l’Amap si è attivata, facendo ricorso a proprie risorse finanziarie, per poter comunque dare delle risposte concrete alla città. Si tratta di interventi, individuati di concerto con l’amministrazione comunale e le Circoscrizioni, che consentono, con investimenti limitati, la risoluzione di criticità puntuali. Con i lavori in via Pietro Randazzo, è stato posato un tratto di circa 130 metri di tubazione che si immette sulla fognatura di via Michele Cipolla, risolvendo così l’anomalia della mancanza di recapito fognario in una zona densamente urbanizzata. Tutti gli stabili interessati potranno quindi fare richiesta di allaccio alla nuova tubazione, riordinando ed ottimizzando così il collegamento delle colonne private di scarico al rete fognaria comunale.