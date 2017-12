l’evento nazionale promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in occasione della 40° anniversario della nascita in Italia. La manifestazione avrà luogo stasera a partire dalle 20.30 a piazza Castelnuovo e sarà un momento di festa oltre che di testimonianza di fede sul tema de quinto Comandamento: “Non uccidere”., in cui Chiesa, Stato e Società civile cercheranno di dialogare insieme, pubblicamente, in una delle piazze simbolo della città. Per l'occasione Papa Francesco ha registrato un video messaggio ad hoc a sostegno del progetto 10 Piazze per 10 Comandamenti (così come aveva già fatto Papa Benedetto XVI), che verrà proiettato a Palermo nel corso della serata, unitamente al contributo del presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella.come codice etico delle legislazioni civili e democratiche ripropone, a Palermo, il Comandamento che in maniera più esplicita si pone a difesa della vita: nel suo inizio, nel suo svolgersi, nel suo finire; la difesa di una vita che non va mortificata in alcun modo.“Bisogna far riprendere coscienza - ha dichiarato il cardinale Romeo - che il non uccidere è soprattutto dare valore alla vita, ma anche sicurezza di lavoro e di pace”. Anche il sindaco Orlando ha espresso un vivo ringraziamento per l’iniziativa, sostenendo che ”I comandamenti non sono solo un decalogo religioso, ma sono alla base del vivere civile”.si è già svolto nelle piazze delle più importanti città italiane come Roma, Milano, Genova e ha visto la partecipazione di circa 60.000 persone e numerosi testimoni del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, del giornalismo, della musica. Tanti gli esponenti, sia del mondo religioso che laico, che che si ritroveranno a Palermo stasera per “raccontare” il rapporto di vita personale con il quinto Comandamento. La serata sarà condotta da Claudio Brachino e, inoltre, trasmessa in diretta su TV2000 a partire dalle 20.30.