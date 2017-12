: le polemiche, specialmente quelle delle ultime settimane, fanno male a tutti ma soprattutto alla Sicilia. Abbiamo posto all'ordine del giorno temi importanti per una seria politica di risanamento e sviluppo: occorre uno sforzo straordinario da parte di tutti, che non può arenarsi tra le secche di sterili litigi che i siciliani non capiscono e di cui la nostra terra non ha certamente bisogno. I siciliani ci chiedono provvedimenti concreti per risolvere le emergenze, prima fra tutte quella del lavoro: ed è su questo che dobbiamo concentrare le nostre energie”. Lo dicono i parlamentari regionali del PD Antonella Milazzo e Giovanni Panepinto.– esprime dirigenti seri, persone perbene che con Rosario Crocetta hanno condiviso un programma ambizioso, sulla cui attuazione non si possono segnare battute d'arresto. Già da martedì, alla ripresa dei lavori d’aula, ci aspettiamo che il presidente della Regione concordi con noi sulla necessità di modificare il ddl sull’acqua che, se venisse approvato così com’è, impedirebbe di fatto la ripubblicizzazione delle risorse idriche e non farebbe scendere le tariffe per i cittadini. Così come ci aspettiamo di poter concordare col governo misure forti per superare i nodi legati a precari e forestali, e per mettere in campo provvedimenti mirati a sostegno delle imprese”.- è necessario continuare a lavorare con slancio ed entusiasmo rinnovati, nel rispetto di chi si spende con generosità. Lo diciamo per l’ennesima volta in maniera netta: non cerchiamo poltrone né vogliamo eclissare scandali, ma anzi vogliamo un risanamento profondo in tutti i settori della Pubblica Amministrazione”.