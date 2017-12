, è stata arrestata da carabinieri della compagnia di Modica per estorsione. E' stata bloccata a Scicli dopo avere incassato dei soldi che aveva preteso da un uomo di 73 anni, col quale aveva una relazione, minacciando di gravi rappresaglie se non le avesse dato il denaro richiesto. Secondo quanto ricostruito da militari dell'Arma, la donna era stata assunta come badante dall'anziano e successivamente i due avevano avviato una relazione stabile, anche in previsione di un possibile matrimonio. Dopo un primo periodo, Laura Boscarino avrebbe chiesto all'uomo ingenti somme di denaro e l'intestazione della casa di proprietà., la donna avrebbe ripetutamente minacciato di fargli del male. Per questo l'anziano, impaurito, si era recato in banca per prelevare i suoi risparmi, ma l'impiegato, insospettito dalla richiesta e dall'atteggiamento dell'uomo, non consegnava la somma di denaro, avvertendo immediatamente i militari della Tenenza di Scicli. Il 73enne ha presentato una denuncia e i carabinieri si sono presentati alla consegna del denaro e hanno arrestato la donna che, su disposizione della Procura di Ragusa, è stata trasferita nella casa circondariale di Catania