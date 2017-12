Avvenimenti previsti per domenica 22 settembre in Sicilia:1) CATANIA - Piazza Duomo ore 09:30 Manifestazione dal titolo ''Pedaliamo tutti insieme, con Greenpeace per l'Artico'', promossa dal Coordinamento ciclistico catanese.2) CATANIA - Terrazza Ulisse ore 10:00 Giornata conclusiva del 'Megaforum' del Megafono. Alle 10 corso di formazione al quale partecipa l'assessore regionale all'Energia Nicolò Marino. Alle 18 inconto con l'assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino. Alle 20 incontro con marco Forzese, Lino Leanza, Beppe Lumia, Giuseppe Lupo e Giovanni Pistorio.3) PALERMO - Piazza Monte di pietà ore 10:00 Passeggiata culturale “Rosalia, santa tra le sante” organizzata da Vie D'Arte e Serena Gebbia.4) CATANIA - Stadio Angelo Massimino ore 15:00 Calcio: Serie A; Catania-Parma5) CASTEL DI TUSA (ME) - Museo-albergo Atelier sul mare ore 17:30 Convegno dal titolo ''L'Astronomia dell'antico Egitto a Galileo Galilei'', organizzato dalla Fondazione Fiumara d'arte nell'ambito del Festival nazionale di Astronomia "Piestre & stelle 2013" - Equinozio 2013. Partecipa, tra gli altri, il presidente Antonio Presti.6) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Municipio, sala consiliare ore 20:00 Cerimonia di consegna del Premio letterario Brancati a Claudio Damiani, Marco Santagata e Alberto Capitta.7) PALERMO - Chiostro S.Anna, Galleria di Arte Moderna ore 21:30 Proiezione speciale di ''Bring the sun home'', di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini.