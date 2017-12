, il problema – non nuovo agli isolani – relativo al trasporto a Marettimo da Trapani di un gruppo di 40 persone, in attesa al porto del capoluogo dell’unica corsa che collega con la più lontana delle Egadi, ossia quella delle ore 12.20 che da Trapani va a Levanzo, Favignana e Marettimo.per assenza di posti liberi sull’aliscafo, hanno chiesto a gran voce l’intervento del sindaco e del vice sindaco, che già numerose altre volte hanno chiesto l’intervento della Regione affinché vengano riservati dei posti a sedere proprio per gli abitanti di Marettimo, che vivono il disagio di poter usufruire di pochi collegamenti a loro disposizione, mancando i quali rischiano ogni volta il fermo forzato.i 40 marettimari hanno raggiunto con la corsa delle ore 13 della Siremar l’isola di Favignana, e da qui sono ripartiti con un mezzo della Ustica Lines, che li ha aspettati, per Marettimo. "Anche oggi siamo riusciti a limitare i disagi vissuti atavicamente dai residenti della più lontana delle Egadi - dice il sindaco Giuseppe Pagoto – ma ancora una volta chiediamo l’intervento della Regione affiché si tengano in considerazione i seri problemi che caratterizzano i collegamenti con Marettimo e la loro precarietà, perché si trovi al più presto una soluzione definitiva".