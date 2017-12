Enrico Letta ha incontrato ieri Giorgio Napolitano al Quirinale. Un colloquio che si è svolto in un clima di piena e totale sintonia e che ha visto il presidente della Repubblica persuaso della necessità - ha sottolineato il premier - che il governo debba dare risposte ai problemi irrisolti del Paese.il senso delle sue ultime esternazioni ed in particolare di quelle sulla volontà di non farsi logorare dalle tensioni e dai continui ultimatum delle forze politiche che rischiano di paralizzare l'attività dell'Esecutivo. Il tutto per rimarcare la sua ferma volontà a "fare", non a "restare" a tutti i costi, come detto più volte pubblicamente.