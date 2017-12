CATANIA - Il programma del Megaforum di sabato 21 settembre:Nelli Scilabra, assessore regionale alla FormazioneMariarita Sgarlata, assessore regionale ai Beni culturaliGiacomo Pignataro, Rettore Università degli Studi di CataniaSalvo Di Chiara, Consiglio Nazionale Studenti UniversitariDaniele Sorelli, responsabile cultura, segreteria nazionale GDEmilio Romano, Fondazione Piazza dei MestieriMarco Guerriero, segretario provinciale GD PalermoIntervengono anche consiglieri e amministratori: Antonio Cinquemani, Orazio Grasso, Marco Leonardi, Maria Domenica Lo Faro, Giulio Pasqualino, Adriana Patella, Teresa Pulvirenti, Salvo Timineri, Raffaele Trovato Coordina: Antonio Di GiovanniAntonella Liotta, commissario Provincia di CataniaPatrizia Valenti, assessore regionale agli Enti localiRenato D'Amico, docente Università degli Studi di CataniaOn. Marco Forzese, presidente Commissione Affari Istituzionali – ARSOn. Antonio Malafarina, Commissione Affari Istituzionali – ARSCoordina: Michele GiorgianniIntervengono anche: On. Anthony Barbagallo, On. Nicola D'Agostino, On. Raffaele Nicotra, On. Concetta Raia, On. Luca Sammartino, On. Valeria Sudano, On. Gianfranco VulloGiovanni Salvi, procuratore capo di CataniaEnzo Bianco, sindaco di CataniaIvan Lo Bello, vicepresidente ConfindustriaSen. Beppe LumiaOn. Rosario Crocetta Interviste di Valeria MagliaOre 22:00 I Beddi + I figli dell'officina