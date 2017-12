Approfittando dell'assenza delle forze dell'ordine una cinquantina di attivisti della Rete No Muos si è introdotta all'interno della base di Niscemi per protestare in maniera pacifica.



PALERMO - Una cinquantina di persone che fanno parte della Rete No Muos sono entrati all'interno della base di Niscemi. Al momento dell'ingresso non erano presenti le forze dell'ordine. Sul posto ora ci sono polizia e carabinieri.



Da mesi la Rete, che riunisce diverse associazioni, porta avanti una battaglia per impedire la realizzazione del sistema di telecomunicazioni satellitare della marina militare Usa che dovrebbe essere costruita a Niscemi. La manifestazione si sta svolgendo pacificamente.













Sabato 21 Settembre 2013 - 19:04