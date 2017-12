quando nel cercare il proprio nome su un qualsiasi motore di ricerca si sarà imbattuto nel dominio www.rosariocrocetta.com.con la dicitura '.com' finale, non porta il cybernauta, come ci si potrebbe attendere, ad un profilo biografico del leader del Megafono bensì ad un aggregatore di offerte di lavoro e gare d'appalto in giro per l'Italia e perfino in Svizzera.Difficile al momento infatti comprendere chi potrebbe aver acquistato un dominio con il nome completo del presidente della Regione per poi trasformarlo in una sorta di ufficio di collocamento on-line. Nel frattempo fra chi nel web cerca informazioni sull'ormai noto governatore si registra un sorriso sul volto, a metà fra lo stupore e l'ilarità.