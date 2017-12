da parte della titolare di una farmacia in Via dell’Ermellino, la quale riferisce della presenza di una donna di bassa statura, robusta ed interamente vestita di nero che da diversi giorni si aggira nella zona spacciandosi per una sua dipendente e con diversi pretesti cerca di introdursi nelle case., scegliendo soprattutto quelle anziane, e le raggira riferendo loro che hanno diritto ad un rimborso da parte della farmacia chiedendo di vedere le medicine loro in uso e delle banconote per prendere nota dei numeri di serie in modo da effettuare il rimborso.qualora si dovesse essere avvicinati, in tale zona o in altri quartieri cittadini, da una donna corrispondente alle descrizioni fornite, poiché la stessa non risulta avere alcun rapporto di lavoro con nessuna farmacia, al fine di evitare di divenire vittima dei raggiri della stessa.