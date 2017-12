. Era questi gli affari dell'alcamese Giuseppe Palmisano, 35 anni, pregiudicato. Ora si trova al carcere di San Giuliano dopo l'intervento della Polizia di Alcamo ed il suo arresto. Palmisano faceva il boom di vendite nel periodo natalizio.ed il periodo è quello che va dal dicembre dell'anno scorso al mese di marzo. Nella perquisizione che gli agenti del commissariato hanno fatto nella sua abitazione è stato trovato un bilancino di precisione per pesare le singole dosi e resti di alcune confezioni di cellophane e di nastro adesivo che servivano per confezionare la droga. Palmisano riforniva il mercato di Alcamo, Castellammare del Golfo e di alcuni paesi della provincia di Palermo.e dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. Gli agenti hanno cominciato a monitorare i suoi “clienti” e sono riusciti anche a codificare il linguaggio criptato delle conversazioni che anticipavano la vendita della cocaina. Palmisano incontrava i suoi acquirenti sempre in punti diversi dalla città per non dare nell'occhio. Ma sono stati proprio loro, artigiani, commercianti, operai e professionisti, a portare la Polizia sulle sue tracce. I poliziotti li identificavano ed attestavano il passaggio di cocaina. A conclusione delle indagini è scattato l'arresto di Palmisano.