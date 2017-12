in seguito al violento tamponamento con un'altra macchina. Poi, il mezzo si sarebbe ribaltato su una fiancata, terminando la sua corsa contro il guardrail. Rocambolesco incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo per Carini.quando il traffico non era ancora intenso lungo l'arteria autostradale, ma gli uomini dell'Anas hanno comunque chiuso parte della carreggiata per permettere al 118 di soccorrere l'automobilista, che ha riportato soltanto alcune escoriazioni.. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per effttuare i rilievi che permetteranno di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente.