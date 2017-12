Palermo - Ci saranno anche alcuni agenti dell’Ufficio scorte di Palermo ai Cantieri Culturali della Zisa per la presentazione dell’ultimo libro della giornalista palermitana Gilda Sciortino, dal titolo “Uomini di scorta”, edito dalla casa editrice “Officina Trinacria”.Un viaggio attraverso la storia di Palermo, dell’attacco violento di cosa nostra alla magistratura, agli imprenditori, all’intera città, raccontato da loro stessi, i cosiddetti “angeli” che proteggevano Giovani Falcone e Paolo Borsellino. Coloro che, anche per errore – un cambio di turno, una giornata di ferie – scamparono alla morte quei 23 maggio e 19 luglio del 1992, il cui coraggio e l’abnegazione ancora oggi determinano la qualità di un ufficio, come quello delle scorte, da portare ad esempio sempre e ovunque.