Avvenimenti previsti per lunedi' 23 settembre in Sicilia:1)Presentazione, nel corso di un convegno, di un progetto dal titolo "Controlli, legalità e trasparenza per una reale riforma della pubblica amministrazione", promosso dall'osservatorio LinkLead, dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana.2) CATANIA - Palazzo delle Scienze, Aula 15 ore 10:00 Incontro sul ruolo strategico dell'aeroporto di Catania. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Sielte Alfio Turrisi e l'ad della Sac Gaetano Mancini.3) CATANIA - Sede di rappresentanza della presidenza della Regione, ex palazzo Esa ore 10:00 L'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità Nicolò marino incontra i giornalisti sulla riforma dei rifiuti in Sicilia e la depurazione nella provincia di Catania. Partecipano, tra gli altri, il dirigente generale del dipartimento Acque e Rifiuti Marco Lupo e i vertici di Kalat ambiente4) CATANIA - Agroindustry Advanced Technologies (Aat), Zona Industriale, Blocco Palma I ore 10:00 VII incontro con il territorio del Comitato Leonardo sul tema "Tecnologia, innovazione e marketing: le sfide per una nuova agroindustria". Partecipano, tra gli altri, il Sottosegretario Giuseppe Castiglione, il vice presidente di Confindustria Ivan Lo Bello, il presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Conclude il presidente della Regione Rosario Crocetta.5) CATANIA - Hotel 900, via Mons. Ventimiglia 37 ore 11:00 Incontro organizzato da Movimento 5 Stelle e Arcigay sulla proposta di legge per il contrasto all’omofobia e alla transfobia. Partecipano le parlamentari nazionali del M5S alla Camera Giulia Grillo, Nunzia Catalfo e Ornella Bertolotta, la parlamentare regionale Gianina Ciancio e il presidente dell’Arcigay di Catania Giovanni Caloggero.6) PALERMO - show room di Coalvi, via Paolo Frontini 1 ore 11:00 Secondo appuntamento con il Roadshow Toollio Day organizzato da Tre Spade per presentare, al mercato della cucina professionale, Toollio, il primo robot multifunzione.7) AGRIGENTO - Presidenza della Provincia ore 11:00 Tavolo tecnico per discutere del futuro del Cupa e dell'Istituto Toscani di Ribera convocato dal Commissario Straordinario Benito Infurnari. All'incontro sono previsti gli interventi dell Ministro dell'Interno Angelino Alfano, della deputazione europea, nazionale e regionale della provincia di Agrigento e degli assessori Regionali Mariella Lo Bello e Nelli Scilabra.8) PALERMO - hotel San Paolo Palace, via Messina Marine 91 ore 15:00 Direzione regionale del Pd sulla valutazione della situazione politica convocata dal segretario regionale Giuseppe Lupo.9) BAGHERIA (PA) - Galleria Pittalà , Villa Casaurro ore 17:00 Presentazione della mostra personale "Drops", dell'artista bagherese Arrigo Musti.10) PALERMO - sala dell'ex fonderia in piazza della Fonderia ore 17:30 Incontro dal titolo "L'Italia che dice no alla guerra, verso la manifestazione nazionale contro il Muos". Previste le partecipazioni di Davide Ficarra segretario provinciale Rifondazione Comunista Palermo, Giuseppe Savagnone direttore ufficio pastorale della cultura Arcidiocesi di Palermo, Nadia Furnari dell'associazione antimafia Rita Atria - NoMuos Palermo.11) PALERMO - ristorante Castello al Mare Via Filippo Patti 2 ore 19:00 Presentazione della rivista Sapori di Sicilia Magazine, bimestrale di cultura enogastronomica, diretto da Natale Giunta e Alessia Boschetti.12) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini ore 21:00 Concerto del Teatro Massimo Bellini, con orchestra diretta da Xu Zhong e coro da Tiziana Carlini, in ricordo del compositore catanese Vincenzo Bellini in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta il 23 settembre del 1835 a Puteaux.