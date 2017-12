per l'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione a Gangi (Pa). L'incidente si è verificato in via Vittorio Emanuele II, nel quartiere di Santa Maria, dove vivono i coniugi Gandolfo Mocciaro e Giuseppa Carrara di 79 e 70 anni e Giuseppe Mocciaro. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco ci sarebbe stata una fuga di gas forse causata dalla lesione del tubo che collega la bombola alla macchina del gas, poi l'esplosione. I tre, non in pericolo di vita sono stati trasportati al Civico dall'elisoccorso del 118.