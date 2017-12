che ne determinino la linea politica e di governo. Da soli siamo in grado di determinarci e di dialogare con i partiti. Per questo credo che sia arrivato il tempo di federare i Drs, il Megafono e Articolo 4 per creare un modello simile a quello della Catalogna che prevede sì la presenza dei partiti nazionali in Sicilia, ma in una logica di confronto con un grande partito regionale che insieme possiamo rappresentare e per il quale possiamo affidarne la guida anche a Beppe Lumia. Dalla festa del Megafono a Catania, lancio questa sfida con la convinzione di rafforzare così il governo della rivoluzione di Rosario Crocetta". Lo afferma Marco Forzese, presidente regionale dei Democratici riformisti per la Sicilia.