Il "rito" si ripete giorno dopo giorno. I senza dimora, muniti di shampoo e detersivo, si appropriano per diversi minuti delle strutture procedendo prima all'igiene personale e, subito dopo, al lavaggio degli indumenti. Nessun controllo, nessun divieto, nessuna sanzione. A pochi passi da Palazzo delle Aquile la scena, divenuta ordinaria quotidianità, si svolge sotto lo sguardo stupito di cittadini e turisti.cicche di sigarette, sommerse da una montagna di schiuma. “Che bellezza Palermo bisogna proprio dirlo. Dopo le discariche adesso abbiamo anche le lavatrici e le docce a cielo aperto – commenta sarcastico Giuliamo M., commerciante di corso Vittorio Emanuele -. Se ci trovassimo in qualsiasi altra città italiana o europea la cosa sarebbe impensabile ma, si sa, a Palermo c'è la tendenza a fare finta di nulla e a lasciare scorrere tutto senza intervenire”.A sentire commercianti e residenti, però, i clochard non sono i soli a contribuire al degrado della città: “Anche i conducenti delle carrozze per turisti fanno la loro parte – aggiunge Maria Laurana, che abita a pochi passi da via Maqueda –. Si fermano indisturbati tra una pausa e l'altra, a qualsiasi ora del giorno, e iniziano a lavare i cavalli rovesciando poi l'acqua sporca su marciapiedi e carreggiate”. E ancora: “Viene spontaneo immaginare l'epilogo se questa scena avvenisse a Roma o a Milano – incalza Mariano La Marca -. Pensate se qualcuno iniziasse a pulirsi all'interno della Fontana di Trevi… è vergognoso, un'indecenza. E poi candidiamo Palermo a capitale europea della cultura...”.Un degrado nei comportamenti che porta a compiere atti di questo genere”. A farle eco anche l'assessore alle Attività sociali, Agnese Ciulla, che aggiunge: “E' presente a Palermo un servizio gratuito di docce e lavanderia attivo da circa un anno nella sede della 'Panormitana' in vicolo San Carlo. Se, però, la gente non lo utilizza non possiamo obbligarli ad andare. Il Comune è molto sensibile alla condizione dei senza casa. Invitiamo quindi ad usufruire del servizio in questione attivo ogni giorno dalla mattina alla sera”.