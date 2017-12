, dio greco che divorava i propri figli perché qualcuno gli aveva predetto che sarebbe stato spodestato. Si torna ai riti del politichese parlando di rimpasti e poltrone e si ignorano i progetti del governo per lo sviluppo, la lotta ai gineprai burocratici e cioè a quelle pratiche che rendono impossibile la vita alla gente e delle imprese favorendo corruzione e malaffare. Non voglio credere che il Pd, dopo aver divorato Prodi, Veltroni, Fassino ed altri ci riprovi in Sicillia con Crocetta. La situazione non permette rimpasti e ritardi ma programmi da condividere e rafforzare". Lo afferma Antonio Malafarina, deputato del Megafono all'Ars.