Tutti i palermitani conoscono la storia di santa Rosalia, ma quanti di noi conoscono i luoghi dell’arte legati alla Santuzza in città? Quadri, statue, cappe edicole lle, votive dedicate a Rosalia saranno d’ausilio nel nostro percorso per approfondire la storia della Santa e del Festino. Punto di partenza sarà il Capo, uno dei quartieri in cui ancora oggi è fortemente sentita la devozione alla santa, dove è custodita la più datata edicola votiva dedicata a Rosalia e dove visiteremo la chiesa dei

SS. Quattro Coronati

, sede della più antica confraternita dedicata alla nostra patrona. “Rosalia, Santa tra le Sante” perché non è l’unica santa patrona della città. Atre quattro sono le sante che per secoli sono state le protettrici di Palermo, soppiantate dalla Santuzza restano a protezione dei quattro Mandamenti. Scopriremo insieme la loro storia.

