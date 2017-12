. La Sicilia non vuole più assistere a liti e scontri che risultano incomprensibili ai siciliani. E’ il momento della pacificazione. Occorre proseguire nell’azione innovatrice avviata dal Presidente Crocetta e rilanciare a partire dalla questione morale e dalle necessarie riforme. Chi non comprende questa esigenza inderogabile dovrà rispondere davanti ai siciliani delle sue scelte". E' la posizione di Articolo 4 alla vigilia dell’apertura di una settimana importante per la politica siciliana.- dice il capogruppo Luca Sammartino - a partire dal precariato e più in generale dal lavoro passando per il sostegno alle imprese, il riordino delle Province e con grande e costante attenzione agli interventi in favore dello sviluppo”. Si aspettano interventi per i disabili e contro la povertà, l’incremento delle occasioni di lavoro e di sviluppo e su questo dobbiamo concentrarci e confrontarci".– conclude Sammartino – sono pronti all’impegno in qualsiasi forma con la sola condizione che al centro ci siano la Sicilia ed i siciliani”.