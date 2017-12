Palermo - Dal prato a mare al Foro Italico (appuntamento al Nautoscopio alle 21.30) fino al Piano di Santa Teresa fuori Porta Nuova, lungo l'asse più antico della città, l'itinerario attraversa la Palermo di fine '700 vista con gli occhi di Leonardo Sciascia nel suo romanzo storico "Il Consiglio d'Egitto".La storia dell'arabica impostura, ricreata letterariamente da Sciascia e rievocata nel corso della passeggiata, è una delle vicende palermitane più incredibili, ma allo stesso tempo emblematiche del rapporto tra verità e potere.La passeggiata è anche l'occasione per rivisitare, seguendo Sciascia, un periodo della storia cittadina che ha visto Palermo trasformarsi profondamente nell'assetto urbano, nelle espressioni artistiche e culturali e nello stesso funzionamento della società, per assumere una fisionomia che è ancora in gran parte leggibile.