e professionista della fuga dagli alberghi in cui ha soggiornato, torna a casa con l'ennesima vacanza gratis. Si tratta di una donna di Monterotondo, in provincia di Roma, che dopo aver pernottato per un week end i primi di settembre all'hotel Tourist di Cefalù, sul Lungomare Giardina, inisieme al figlio, è scappata senza sborsare un centesimo.viene così nuovamente presa di mira dai vacanzieri che, una volta rientrati in possesso del proprio documento dopo la registrazione in albergo, se la danno a gambe levate senza pagare.che in nel giro di poche settimane ha adottato questa tattica a Cefalù: ad agosto una giornalista palermitana di 42 anni era scappata dall'hotel Riva del Sole non pagando il conto, circa novecento euro per una settimana di soggiorno. Laura Piermarini, il cui nome è stato reso noto dal commissariato diretto da Manfredi Borsellino, è invece fuggita insieme al figlio dopo due notti e tre giorni, non pagando i duecento euro previsti., i due sono riusciti ad uscire dalla struttura alberghiera approfittando dei check in della mattina: quando i responsabili dell'hotel Tourist hanno raccontato tutto alla polizia, della donna e del bambino non c'era già più traccia in tutta la cittadina. Eppure i due avevano consumato di tutto, dal pranzo alla cena, fino alle birre, ai succhi di frutta e alle colazioni.hanno fatto venire a galla diversi precedenti a carico di Laura Piermarini, che vanterebbe un notevole "curriculum" di fughe dagli alberghi in cui puntualmente non salda il conto. Si tratta di strutture che si trovano nelle Marche, dove è già stata denunciata dai carabinieri di Apecchio e dai poliziotti di Senigallia.i responsabili dell'Hotel Tourist hanno chiesto alla polizia di rendere note le generalità della 38enne e la sua fotografia, per evitare che altre attività albergiere finiscano nel mirino.