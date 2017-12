PALERMO - “Dopo decenni di torpore, come per incanto finalmente i sindacati dell’Amat sembrano essersi svegliati e denunciano gli stessi sprechi e storture che abbiamo segnalato in questi ultimi anni”. Lo afferma Angelo Figuccia, capogruppo del Partito dei Siciliani-MPA a Sala delle Lapidi, che prosegue: “Nel volantino che è stato diffuso oggi ai lavoratori, le organizzazioni sindacali mettono l’accento su alcuni dei tanti sprechi che impediscono all’Amat di poter contare su maggiori risorse. A cominciare dagli appalti esterni della coloritura delle zone blu, quando all’interno esiste un servizio di segnaletica stradale, oppure della mancata riparazione del distributore del metano, che costringe gli automezzi a rifornirsi allo Zen.Siamo convinti, però, che l’aver proclamato uno sciopero di otto ore per venerdì prossimo sia un grosso errore, perché così si creano soltanto disagi ai cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Invece di indire scioperi, i rappresentati sindacali si siedano attorno ad un tavolo con i vertici aziendali e chiedano con forza di riorganizzare dal profondo l’intera azienda, iniziando dall’eliminazione di tutti gli sprechi e delle figure dirigenziali doppioni, che creano soltanto sperpero di denaro pubblico.E’ arrivato il momento di dimostrare concretamente di essere al fianco dei lavoratori, dei cittadini-utenti ma soprattutto dei contribuenti, che con le loro tasse pagano profumatamente per avere un servizio non degno di una grande città europea quale vuole essere Palermo. Non è più tempo di connivenze. Tutti, a cominciare dai sindacati, devono fare fino in fondo il proprio dovere per impedire il fallimento dell’azienda”.