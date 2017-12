Il servizio sarà ospitato in locali di proprietà dell’Azienda più confortevoli e dotati di ampio parcheggio. Si ricorda che nella città di Palermo è possibile richiedere l'esenzione ticket per reddito nelle seguenti strutture dell'Asp: PTA "Palermo Centro", via Turrisi Colonna 43 (piano terra, sportelli Cup) PTA "Guadagna", via Giorgio Arcoleo 25 (presso Ufficio Anagrafe) PTA "Casa del Sole", via Malaspina 100 (1° piano) PTA "Albanese", via Papa Sergio PTA "Biondo", viaLa Loggia2 (Padiglione Biondo).