Un operaio di 54 anni, Raffaele Provenzano, è morto ad Agrigento mentre stava lavorando al rifacimento del prospetto di un edificio, precipitando dal quarto piano di uno stabile di via De Gasperi. La vittima, originaria di Milena (Cl), lavorava per conto dell'impresa Fazio Costruzioni. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini per accertare la dinamica dell'incidente, hanno posto sotto sequestro il cantiere.