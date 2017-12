. Infatti il casello incriminato si trova subito dopo una curva, senza segnaletica e con scarsa illuminazione, inoltre non esiste corrispondenza tra le corsie dell’autostrada e gli imbocchi per i pedaggi e questo è stata la causa principale dell’incidente. Addirittura il terzo casello finisce contro un muro.si sono susseguite foto sull’accaduto e molti si chiedono: "se a sbattere fosse stato un normale cittadino chi si sarebbe lamentato del casello oggi?" A sbattere però è stata l’auto della massima autorità regionale e dunque iniziano a sorgere dubbi su questa struttura che rappresenta l’ennesimo esempio di spreco di denaro pubblico. Inoltre si deve ricordare che dal tratto Rosolini Cassibile in ogni uscita autostradale vi è la presenza di un casello per il pedaggio, quindi a cosa serviva questa cattedrale nel deserto?con il Segretario Nazionale Francesco Tanasi che alla luce di quello che è accaduto al governatore Crocetta sostiene che i pericoli dell’autostrada Siracusa-Gela erano già noti, in quanto trattasi di un tratto autostradale il cui manto è deformato in diversi punti, nel quale è carente la segnaletica orizzontale e verticale ed in cui, appunto, risultano mal segnalati i caselli inattivi, dotati di illuminazione insufficiente.non bisognava attendere che si verificasse un incidente, peraltro ai danni del Presidente Crocetta, per valutare di adottare gli opportuni provvedimenti atti a mettere a norma la Siracusa-Gela, occorreva adoperarsi sin dall’apertura dell’autostrada perché l’incolumità pubblica deve essere la priorità di ogni pubblica amministrazione. Il Codacons- continua l’avv. Messina -proseguirà nell’attività di controllo sull’operato dell’amministrazione comunale e provinciale e si dichiara pronto ad intraprendere anche azioni collettive nei confronti di Comune e Provincia per il risarcimento dei danni cagionati agli automobilisti ovvero ai centauri a seguito dell’insicurezza del tratto autostradale. L’associazione dei consumatori, infine, si costituirà anche parte civile nei procedimenti scaturiti da eventuali incidenti con feriti., attivista siracusano del movimento 5 stell,e aveva segnalato il problema dello svincolo provvedendo a mettere in rete un video in cui si vedono tutte le anomalie di questo casello. Per visualizzare il video, CLICCA QUI.