e segna l'ennesima croce sull'asfalto su una delle arterie della provincia che, negli ultimi mesi ha fatto da scenario a tragici incidenti. Intorno a mezzanotte ha perso la vita Caterina Fricano, bagherese di 51 anni, che viaggiava a bordo di una Opel Corsa insieme ai tre figli e alla madre.prima di essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Si tratta di Maria Trupia Mineo di 77 anni. L'auto delle due donne, guidata dal figlio maggiore di Caterina Fricano, R.F di 28 anni, è stata travolta da una Lancia Musa ed una Nissan che procedevano in direzione opposta.che stanno conducendo le indagini, la conducente della Nissan Note, V.F di 34 anni, di San Cipirello, avrebbe avuto un colpo di sonno, perdendo il controllo del mezzo. L'auto sarebbe quindi uscita fuori strada, tanponando la Lancia. I mezzi sarebbero così finiti sulla carreggiata che conduce a Palermo. Un impatto frontale che, all'altezza del bivio Giacalone, ha distrutto le macchine imprigionando tra le lamiere i passeggeri.è infatti stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per la donna: l'impatto si è rivelato fatale. In prognosi riservata al policlinico, l'uomo che era al volante della Lancia, meno grave la 34enne che avrebbe provocato l'incidente. Ferite lievi per i figli di Caterina Fricano, tra cui due gemelli di 17 anni.