PALERMO - La polizia ha arrestato D. B., 50 anni, palermitano, per furto aggravato di energia elettrica. Per otto anni, dopo aver disattivato il suo contratto ENEL, avrebbe rubato energia per 50 mila euro. Gli agenti sono andati a casa dell'uomo, a Monreale, dopo una segnalazione anonima. Dal controllo dei contatori hanno scoperto che avrebbe danneggiato una canaletta e tranciato i cavi di alimentazione Enel, che scorrevano all'interno, allacciandosi a questi tramite altri due cavi che, collegati ad un quadro elettrico, gli consentivano di fornire energia al suo appartamento. D.B. verrà processato per direttissima.













Lunedì 23 Settembre 2013 - 18:36