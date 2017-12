si può anche modificare, ma bisogna decidere subito”. A lanciare l’appello è il presidente di Confartigianato Palermo Nunzio Reina, che interviene così sulla diatriba scatenatasi circa lo smontaggio dei gazebo che dovrebbe avvenire a novembre, scaduta la proroga di sei mesi votata da Sala delle Lapidi. L’intenzione dell’amministrazione è quella di eliminarli definitivamente, sostituendoli con i dehors, ovvero tavoli, sedie e ombrelloni su pedane mobili per i quali sta predisponendo un regolamento ad hoc.di alcuni commercianti e che spingono Reina a chiedere certezze: “Nel luglio scorso - spiega - abbiamo presentato una bozza di regolamento elaborata insieme ad Addiopizzo e a Confcommercio all’assessore Marco Di Marco e all’assessore Tullio Giuffrè, alla presenza anche del dirigente del Suap poi andato in pensione, chiedendo che il Comune puntasse sui dehors, ovvero strutture non alte, snelle e assai poco invasive. Il problema è che, ancora una volta, si rischia di non arrivare nei tempi giusti: la scadenza della proroga si avvicina e il pericolo è di ridursi all’ultimo giorno utile. Se ciò avverrà non sarà certo per colpa delle associazioni di categoria, ma sarà il tracollo per tutti: non solo verrebbero chiusi i gazebo, ma scatterebbero anche le multe e i cinque giorni di chiusura per le attività commerciali. Siamo anche disponibili alle modifiche, ma vogliamo sapere di che morte dobbiamo morire”.