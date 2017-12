Palermo - L'associazione coordinatrice "The Smile of the Child", il CESIE - Centro Studi e Iniziative Europeo e i partner del progetto "European Anti-bullying Network" vi invitano ad una conferenza sul bullismo e all'evento di lancio della campagna per la Giornata Europea antibullismo.Nell'ambito del progetto finanziato dall'UE "European Anti-bullying Network" (EAN), 17 partner provenienti da 12 Stati Membri dell'UE stanno lanciando una campagna europea per l'istituzione di una Giornata ufficiale contro il bullismo in Europa.L'obiettivo della campagna è attirare l'attenzione sulle dimensioni che assume sempre di più il fenomeno del bullismo nelle società dell'UE, sensibilizzare il pubblico e sottolineare la necessità di istituire una Giornata dedicata alla lotta quotidiana contro il bullismo a livello europeo. A chiusura dei lavori, il CESIE offre un aperitivo a buffet.