I 519 collaboratori scolastici ex lsu sono scesi in piazza per chiedere, ancora una volta, stabilizzazione e certezza per il futuro. Da piazza Croci il corteo si è dilungato verso via Libertà, giungendo in piazza Castelnuovo e dirigendosi alla volta della Prefettura.E così gli automobilisti hanno dovuto fare i conti, sin dalle prime ore del mattino, con ritardi e blocchi a ridosso delle carreggiate principali. Registrate, infatti, lunghe code nei pressi dell'incrocio con via Ruggero Settimo. I lavoratori, da oltre sette mesi, non percepiscono lo stipendio.– urla una donna a capo del corteo -. I frigoriferi piangono, non sappiamo cosa portare in tavola per sfamare i nostri bimbi. C'è gente che non ha potuto pagare le bollette ed è costretta a vivere tra le mura di casa senza luce e acqua”. I collaboratori scolastici, stanchi delle mancate risposte da parte delle istituzioni, hanno infine annunciato che continueranno la personale forma di protesta fino a quando non avranno risposte concrete.ma come facciamo a pagarla se non creiamo neppure una briciola di rifiuto viste le tasche sempre più magre e i frigo sempre più vuoti? - sentenzia Giovanni Battaglia -. Questa situazione va avanti da sette mesi. Siamo stremati e le nostre famiglie si trovano sull'orlo di un precipizio”.che con parole accorate lamenta il grave disagio con cui è costretta a vivere giorno dopo giorno: “I miei figli al mattino non hanno neppure una tazza di latte per fare colazione, mentre il Governo rimane saldo sopra le poltrone rosse non preoccupandosi affatto di noi lasciandoci nella miseria più totale”.