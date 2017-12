"Dopo l'udienza di oggi che, come prevedevamo, ha confermato l'assenza di elementi a carico del senatore Antonio d'Alì in relazione a qualsiasi fatto contestatogli, attendiamo con assoluta serenità e fiducia l'udienza del 30 settembre, che, superato quest'ennesimo argomento, dovrebbe finalmente vedere terminare un rito abbreviato che noi abbiamo sempre agevolato nei contenuti e nei tempi". Lo dicono i legali del senatore Antonio d'Alì, sotto processo per concorso in associazione mafiosa, gli avvocati Gino Bosco e Stefano Pellegrino, che nel corso delle conclusioni ribadiranno la loro richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.