dove una grande folla oggi si è stretta intorno ai quattro figli di Caterina Fricano, la donna di 51 anni morta nel terribile incidente sulla Palermo-Sciacca che ha coinvolto tre auto ed ha ucciso anche la madre, Maria Trupia Mineo, di 77 anni.adesso sotto choc per una nuova tragedia che si abbatte sulla famiglia: Caterina Fricano era infatti vedova da tre anni e mezzo, perché il marito era morto in seguito ad una malattia. E i quattro figli della coppia, Isidoro, Emanuele, Francesca e Rosario, facevano ormai di tutto per stare vicino alla madre, coccolarla e non farla mai sentire sola. Anche la nonna Maria era ormai parte integrante della loro vita quotidiana: l'affetto dei ragazzi era ricambiato ogni giorno con amore incondizionato e consigli saggi.sulla carreggiata opposta, sono uscite fuori strada coinvolgendo quella guidata dal nipote Rosario. Il ragazzo, ventottenne, era alla guida dell'Opel Corsa su cui viaggiavano la madre, la nonna e i suoi due fratelli gemelli, Francesca ed Emanuele di sedici anni. Improvvisamente la carreggiata in direzione Palermo sarebbe stata invasa dai due mezzi. Il ragazzo non avrebbe avuto la possibilità di mantenere il controllo della macchina, finendo travolto.per qualche minuto. Un arco di tempo infinito nel corso del quale la madre dei giovani è deceduta. E' stata estratta senza vita dai vigili del fuoco che sono intervenuti sulla statale poco dopo lo schianto. Ma la speranza restava accesa per la nonna, trasportata d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo.che però non è stata sufficiente. Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per strappare l'anziana alla morte, le ferite interne si sono rivelate troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere sul lettino della sala operatoria., dove le donne abitavano. A casa della madre, anche il figlio maggiore Isidoro, che non si trovava coi fratelli al momento della tragedia. Rosario, che era alla guida, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. E, nel frattempo, anche il sindaco di Bagheria ha espresso il proprio cordoglio:e gli auguri di pronta guarigione per tre dei quattro figli della signora Fricano, anche essi presenti nell’auto al momento dell’incidente". I funerali si svolgeranno domani, martedì 24 settembre, presso la Chiesa del Santo Sepolcro, alle 15.30.