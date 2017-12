PALERMO - Gli avvenimenti previsti per martedì 24 settembre in Sicilia:1) CATANIA ore 09:00 Udienza del processo a Nicola Mancuso, il 30enne arrestato il 4 marzo scorso con l'accusa di aver ucciso la 19enne valentina salamone, trovata impiccata il 24 luglio di tre anni fa in una villetta nelle campagne di Adrano.§2) CATANIA - Municipio ore 10:00 Presentazione della I edizione dell Cartoniadi, gara tra i quartieri per la raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino ideata nel 2011 dal Consorzio nazionale recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica (Comieco). Partecipano, tra gli altri, il sindaco Enzo Biano e il vice presidente del consorzio Piro Attoma.3) PALERMO - Municipio sala delle Lapidi ore 10 Conferenza stampa di presentazione dell'Afap, l'Associazione Famiglie Affidatarie di Palermo, dal titolo "Per il diritto di ogni bambino a una famiglia" e realizzata con il patrocinio del Comune di Palermo.presentazione degli "Electronic Town Meeting". ore 12 presentazione della "Notte bianca" al Parco Cassarà. Parteciperanno il sindaco e l'assessore Giusto Catania.5) GELA (CL) - Museo Archeologico ore 17:30 Presentazione del Centro Studi Internazionale M.I.C.O.S. (Mediterranean International Centre of Studies). Tra gli obiettivi del Centro quello di promuovere e valorizzare il territorio attraverso pubblicazioni, covegni ed incontri in Italia e all'estero. Organizza Triskelion6) CATANIA - Teatro Sangiorgi ore 17:30 Proiezione dell'edizione a colori del 1954 del film 'Casta diva', del regista Carmine Gallone, nell'ambito del Festival Belliniano promosso dal Teatro Massino e per la rassegna 'Vincenzo Bellini sullo schermo'.7) PALERMO - Libreria Feltrinelli, via Cavour ore 18:00 Presentazione del libro "Gerusalemme senza Dio. Ritratto di una città crudele" della giornalista Paola Caridi. Interviene Franco La Cecla.8) CATANIA - Ist. Ardizzone Gioieni, via Etnea ore 21:00 Nell'ambito della rassegna Percorsi d'Autunno, proiezione del film ''Tony Scott'' regia di Enzo Maresco.