è morto stamani in un incidente stradale sulla tangenziale A 18 Messina Catania in direzione Catania. L'uomo, originario di Taormina, era alla guida di una una Fiat 500 quando nei pressi del viadotto di Zafferia ha perso il controllo dell'auto che ha divelto il guard rail ed è precipitata per una decina di metri. Nell'auto oltre il ventinovenne c'era un altro ragazzo di 19 anni ricoverato con la prognosi riservata al Policlinico.Rallentamenti sulla tangenziale dove gli agenti della Polstrada stanno eseguendo i rilievi.