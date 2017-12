erano riusciti a sottrarre dalla cassaforte 50mila euro. Autori del furto, commesso il 2 settembre scorso, secondo i carabinieri, sono Antonella De Blasi, di 25 anni, originaria di Napoli, e Luigi Adamo, di 38 anni, di Marsala, che sono stati arrestati da carabinieri., Emanuele Cersosimo, su richiesta del procuratore capo Marcello Viola e del sostituto Antonio Sgarrella. La donna è stata arrestata a Napoli, dove si trovava, e condotta nel carcere di Pozzuoli. La coppia era riuscita a farsi ricevere dal direttore dell'ufficio postale e, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo che si era temporaneamente assentato, hanno prelevato dalla cassaforte della stanza una mazzetta di banconote del valore di 50.000 euro., fuggendo su un'auto guidata un complice, la donna, invece, per non destare sospetti, ha atteso il ritorno del direttore e poi con la scusa di un imprevisto che non le consentiva di intrattenersi oltre, è uscita allontanandosi a piedi.