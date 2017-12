. Oggi pomeriggio nella sede palermitana della società si è riunita l'assemblea dei soci che ha votato la messa in liquidazione della partecipata, contrario il socio privato, nominando l'ex pm palermitano liquidatore. Nei prossimi giorni, dunque, Ingroia potrà insediarsi. Il presidente della Regione Rosario Crocetta aveva annunciato la scelta dell'ex magistrato per l'incarico di commissario nel luglio scorso. Per il via libera, però, si attendeva la convocazione dell'assemblea dei soci, che è stata preceduta anche da qualche polemica. La Regione siciliana è socio maggioritario, detenendo il 51 per cento delle quote societarie.