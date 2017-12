Recentemente rinnovato, Accademia arricchisce la propria esposizione con la zona dedicata agli elettrodomestici da incasso Smeg e un assortimento di complementi d’arredo dei migliori marchi. Smeg, azienda emiliana riconosciuta a livello internazionale come punta d’eccellenza del Made in Italy, da oltre 65 anni produce elettrodomestici progettati con particolare attenzione all’estetica, all’ergonomia e alla funzionalità. Lo stile sobrio ed elegante di Smeg è il risultato della collaborazione con architetti di fama mondiale che hanno disegnato prodotti raffinati che coniugano performance e stile, destinati a consumatori attenti al design e alle sue evoluzioni. Accademia propone ai propri clienti una zona Smeg interattiva in cui poter provare direttamente la qualità degli elettrodomestici.L’inaugurazione del Centro Incasso Smeg presso Accademia a Palermo durerà ben tre giorni: dal 26 al 28 settembre. Ogni sera dalle 18.00 alle 21.00, gli invitati potranno partecipare ad un elegante Happy Hour offerto nei raffinati locali in via Generale Di Maria. animati dalla presenza di uno chef che offrirà dimostrazioni di cucina e golosi assaggi. All’esigenza, i consulenti specializzati potranno rispondere ad ogni dubbio e curiosità dei presenti in una rilassata atmosfera conviviale che permetterà di conoscere meglio la filosofia Smeg. In quest’ottica, l’autunno di Accademia sarà ricco di simpatici incontri, primo fra tutti, quello di inaugurazione che vedrà protagonista il Frigorifero Smeg500 nato della collaborazione con Fiat. All’interno del cofano della mitica Fiat 500 trova spazio un frigorifero inedito, capolavoro di design pronto a conquistare gli ambienti più esclusivi, dalle dimore dei collezionisti ai lounge bar. Seguirà un Evento in cui sarà la Pizza protagonista, cotta nell’esclusivo forno Smeg con pietra refrattaria integrata in soli 4 minuti. Il mondo cucina Smeg presso Accademia è accogliente, vitale e ricco di novità, dimensione in cui possono nascere sogni da vivere a casa propria.