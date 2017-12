Il video è stato postato su Youreporter e sta facendo, come si dice in questi casi, il giro della rete. Il filmato del sistema di sorveglianza a circuito chiuso, immortala le fasi concitate di una rapina andata malissimo per i due banditi, costretti a scappare a calci nel sedere. E' accaduto nei giorni scorsi a Giardini Naxos, nella centralissima via Umberto I, dove un giovane a volto scoperto è entrato nel negozio e ha estratto subito una pistola minacciando il gioielliere.Il negoziante riesce anche a sferrare un calcione nel sedere ad uno dei banditi e poi si mette al loro inseguimento. C'era anche il figlio piccolo del gioielliere che ha assistito alla drammatica scena. La polizia ha avviato le indagini e non è escluso che i banditi vengano incastrati dal video.