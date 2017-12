PALERMO - Torna la “Notte bianca” al Parco Cassarà, dalle ore 12 di sabato 28 alle 6 del mattino di domenica 29, con musica, spettacoli, sport, giochi per bambini, esposizioni d'arte, degustazioni, discoteca e perfino la caccia al tesoro. Un’iniziativa presentata oggi a villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dall’assessore Giusto Catania e dal presidente della Quarta circoscrizione Silvio Moncada.L’anfiteatro ospiterà danze moderne e orientali, oltre alla finale nazionale di “Nuovo volto Feelrouge 2013” e alla musica di Radio Time, mentre presso l’ingresso Basile sarà possibile visitare un’esposizione di auto e moto oltre a un’area dedicata all’artigianato con oltre 150 espositori. Per i bambini è prevista un’apposita area, per gli amanti del cinema invece appuntamento alle 22:30 al Caffè letterario con i film di Franco e Ciccio, oltre alla presentazione di cortometraggi, libri e riviste. La caccia al tesoro è organizzata da da Mobilita Palermo e Parco Uditore.“Queste occasioni - ha dichiarato il Sindaco - consentono la fruizione, in tutte le sue sfaccettature, dello splendido patrimonio che il Parco offre all’intera cittadinanza, attraverso una serie di attività accessibili a tutti, bambini, giovani, anziani, sportivi”. “Come Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Giusto Catania - sosteniamo il percorso della Quarta circoscrizione. Si inserisce, infatti, nell’ambito di quelle attività che stiamo cercando di sviluppare con fatica, ma con grande soddisfazione e che sono testimonianza di quel decentramento amministrativo e politico, in vista della modifica del quadro istituzionale della città e che porterà alla nascita dell’Area metropolitana. Quest’evento – ha concluso l’Assessore - è esempio della grande capacità di autonomia politica di cui sono capaci le circoscrizioni, motori di importanti processi sociali, culturali e di partecipazione reale da parte dei cittadini”.Silvio Moncada ha voluto ringraziare per il sostegno tutti gli sponsor "che consentiranno la realizzazione di questa iniziativa a costo zero per il Comune, anche grazie all'impegno del consiglio di circoscrizione e di tanti cittadini e professionisti che hanno messo a disposizione della città il loro tempo e il loro entusiasmo affinché questo grande evento potesse realizzarsi".