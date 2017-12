Si terranno il 31 ottobre a Ragusa le selezioni di Club Med, nota azienda francese leader nel settore turistico. Il gruppo intende reclutare giovani da inserire presso i propri villaggi turistici, sia in Italia che all'estero, per la prossima stagione invernale. Club Med, azienda fondata nel 1950, è particolarmente conosciuta per aver inserito nel mercato del turismo la formula 'all inclusive'.Per la prossima stagione invernale si ricercano animatori, assistenti responsabili, barman, coreografi, receptionist, estetiste, capo pasticceri, macellai e maggiordomi. A tutti l'azienda offre un contratto di lavoro stagionale, con vitto e alloggio. Ai candidati è richiesto il possesso di un diploma e di una buona conoscenza della lingua francese e di altre lingue straniere. Gli interessati alle future assunzioni Club Med possono inviare la propria candidatura tramite la pagina 'Lavora con noi' del sito www.clubmed.it.