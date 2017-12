dove i rapinatori hanno colpito ancora una volta: nel mirino è finito l'appartamento di un'anziana che abita in via Gino Marinuzzi, nella zona di corso Calatafimi.si trovava da sola in casa quando due uomini hanno bussato alla sua porta, intorno alle 18,30 di oggi pomeriggio. L'anziana avrebbe aperto senza guardare dallo spioncino e i malviventi, armati di un coltello, l'avrebbero immediatamente bloccata.impugnando contro di lei l'arma da taglio, sarebbero riusciti a farsi indicare il posto in cui custodiva soldi e gioielli. I lunghi momenti di terrore sono terminati con la fuga dei due complici che poco prima hanno passato al setaccio tutto l'appartamento dell'anziana, impossessandosi di mille euro in contanti, oggetti in oro e monili preziosi il cui valore è ancora da quantificare.arrivata in via Marinuzzi nel giro di pochi minuti. Gli agenti hanno trovato l'anziana sotto choc: ha raccontato la terribile avventura e avrebbe anche fornito una descrizione dei due rapinatori, riusciti stavolta a fare irruzione senza escogitare particolari stratagemmi.il tentativo di rapina in casa da parte di tre uomini che si sono finti poliziotti. Anche loro hanno preso di mira un'anziana e assaltato il suo appartamento che si trova in via Re Tancredi, alla Zisa. In quel caso però, nonostante l'anziana fosse stata immobilizzata ad una sedia con delle fascette, la banda si è data alla fuga senza rubare nulla. Le indagini della polizia sono in corso.